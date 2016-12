Borussia Dortmund: Ousmane Dembélé è ufficiale

Non è ancora terminata la stagione, ma il Borussia Dortmund è già particolarmente attivo sul mercato. Dopo aver ceduto Hummels al Bayern Monaco , il club tedesco ha piazzato il primo colpo in entrata: si tratta di Ousmane Dembélé , attaccante classe 1997 protagonista di un'ottima stagione con il Rennes . Ad annunciare l'acquisto è il Borussia Dortmund, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società.

Dembélé, che in questa stagione ha realizzato 12 gol (più cinque assist) in 25 presenze in Ligue 1, era nel mirino di alcuni tra i maggiori club europei ma alla fine il Borussia Dortmund è stato bravo a strapparlo alla concorrenza. L'attaccante francese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.