Leonardo Bonucci vuole continuare a vestire la maglia della Juve. Senza se e senza ma: il difensore bianconero lo ha ribadito a Premium dopo il pareggio di Udine. "Se avessi voluto andarmene lo avrei fatto l'anno scorso quando avevo ricevuto molte offerte. Il mio futuro in mano della società? Io sono un patrimonio della società, ho firmato un contratto fino al 20121. Sono qui, mi sento importante per la Juve e non vedo dove sia il problema".