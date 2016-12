Bonucci, la Juve alza il muro: pronto il rinnovo fino al 2021

L'offerta per il prossimo mercato estivo è di quelle shock, 55 milioni di euro più il cartellino di Fabregas. Ma la Juve è pronta a respingere l'ennesimo assalto a Leonardo Bonucci proveniente dalla Premier League, in questo caso dal Chelsea dell'ex Antonio Conte. Il club bianconero ha già nel cassetto il rinnovo del contratto per il difensore fino al 2021 con un ingaggio che passerebbe dagli attuali 3,5 mln netti con bonus a 4,5 mln più premi.

Le ultimissime dal 'Sun' riferiscono che il Chelsea sarebbe disposto a sacrificare anche Eden Hazard per Bonucci. Su cui anche Guardiola non molla la presa: vuole l'azzurro per rafforzare il reparto arretrato del suo City e dall'Inghilterra parlano già di un rilancio per battere la concorrenza dei Blues. In ogni caso, come riferisce 'Tuttosport', la Juve al momento non ci sente e si prepara a blindare il giocatore. Sempre sul fronte 'assalti', dalla Spagna riferiscono di un pressing sempre più forte del Barcellona per Lichtsteiner nella finestra di mercato invernale. E la Cina tenta Mario Mandzukic: lo Shanghai Shenhua offre un quadriennale da 32 milioni.