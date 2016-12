Bologna, esonerato Delio Rossi: arriva Donadoni

La vittoria ottenuta in extremis sul campo del Carpi sembrava aver risollevato gli umori in casa Bologna. E invece il ko interno contro l'Inter ha complicato di nuovo i piani salvezza. A pagare, come sempre in questi casi, l'allenatore: Delio Rossi è stato esonerato nel pomeriggio. L'allenamento è stato diretto dal tecnico dell'Under17, Paolo Magnani. Al Bologna arriva Roberto Donadoni.

IL GRANDE RITORNOTroppo pochi i 6 punti conquistati in 10 giornate da Delio Rossi. Il terz'ultimo posto in classifica (aspettando Verona e Carpi, impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Frosinone e a meno uno dai felsinei) stona con le ambizioni di una società che puntava a ben altri traguardi. E il tecnico riminese non è stato di certo aiutato dalla pessima vena realizzativa di Mattia Destro: il tiro al 95' con cui ha centrato Handanovic, nonostante avesse tutto lo specchio della porta a disposizione, ne è la fotografia perfetta. Al suo posto è stato chiamato Donadoni, che - come recita il comunicato del club rossoblù - "ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2017. La conferenza di presentazione del nuovo allenatore è in programma domani (giovedì, ndr) alle ore 17,30 presso la sala stampa dello stadio Dall'Ara".