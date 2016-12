Bologna, Cerci non ha superato le visite mediche

Colpo di scena a Bologna: è saltato il trasferimento in rossoblù di Alessio Cerci dall'Atletico Madrid. L'ex Milan, infatti, non ha superato le visite mediche di rito a causa di un infortunio. I medici che lo hanno visitato in Emilia hanno valutato i tempi di recupero in un periodo abbastanza lungo di stop. Così Donadoni ha preferito rinunciare all'esterno che resterà ai margini del progetto Colchoneros: l'affare si potrebbe rifare a gennaio quando Cerci sarà pronto per scendere in campo.



Intanto Donadoni può sorridere perché il ds Bigon ha finalmente chiuso con la Roma per Sadiq e Torosidis. Il giovane attaccante nigeriano arriva dai giallorossi in prestito con diritto di riscatto, mentre l'esterno greco è stato ingaggiato a titolo definitivo. Preso anche il portiere Gomis dal Torino con la formula del prestito secco.