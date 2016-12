Boca Juniors, Osvaldo ha firmato

15:52 - E' cominciata l'avventura di Osvaldo con la maglia del Boca Juniors. Nella mattinata di mercoledì l'ex attaccante dell'Inter è atterrato in Argentina, dove ha firmato il contratto che lo legherà al club di Buenos Aires fino al termine di questa stagione con la formula del prestito. Se il Boca andrà avanti in Copa Libertadores, è stata siglata una scrittura privata che permetterà all'attaccante di rimanere fino alla fine della manifestazione.

Osvaldo è stato accolto da un grande entusiasmo

"Sono felice e anche nervoso, visto che mai avevo ricevuto un'accoglienza simile; spero di essere più tranquillo quando entrerò a La Bombonera. So cosa significa vestire questa maglia, fino a ieri vivevo tutto da tifoso; anche la mia famiglia, sono tutti tifosi di questa squadra. Il mio obiettivo è quello di vincere tutto con questa maglia perché al Boca si deve fare così".

"La Libertadores? Sarà importante per me giocarla. Le visite mediche? Credo che andrò a farle già oggi. Vengo qui per competere e per essere uno dei giocatori del gruppo, con tutta la gioia e l'umiltà data dall'essere parte di questa squadra. L'ultima volta che ho giocato in Argentina sono passati dieci anni, forse avrò bisogno di un po' di adattamento ma ho fiducia".

"Via dall'Inter? Al di là dell'inconveniente, diciamo che a livello calcistico le cose mi stavano andando comunque molto bene; giocavo e facevo gol.Poi la situazione è andata a finire così, ma non tutti i mali vengono per nuocere".

"Se va tutto bene realizzo il sogno della mia vita. So bene cos'è il Boca Juniors e sono entusiasta. Io qui per dare una mano con umiltà. Da 20 giorni mi alleno da solo, spero vada tutto bene, è un sogno per chi seguiva Boca da tifoso come me ma aspetto visite e firme per dire altro".



OSVALDO: E' SUBITO POLEMICA COL RIVER

L'arrivo di Osvaldo a Buenos Aires ha subito scatenato la polemica. Il bomber si è presentato con una maglietta con una mano aperta e le cinque dita ben in vista, chiara provocazione per il 5-0 rifilato dal Boca al River qualche settimana fa. Ma non solo: anche la compagna Jimena Baron ha pensato bene di scatenare le ire dei tifosi dei Millonarios: "Se l’offerta fosse stata del River Plate non saremmo tornati nemmeno da ubriachi" ha detto a una tv locale. Affermazioni che non sono piaciute ai tifosi del River, già sul piede di guerra.