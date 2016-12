Boca Juniors, niente stipendio a Tevez: è già rottura?

È già finita la luna di miele tra Carlos Tevez e il Boca Juniors. Nonostante le dichiarazioni d'amore dell'Apache, ci sarebbero seri problemi tra il giocatore e la dirigenza degli Xeneizes: secondo quanto riporta il quotidiano argentino Gazeta Esportiva, l'ex attaccante della Juventus è furioso per il ritardo nel pagamento del suo stipendio e starebbe già pensando a un addio. Nelle ultime ore si sarebbe già fatto avanti il Corinthians, altro ex club di Tevez: i brasiliani sarebbero disposti a prendere l'Apache in prestito. Ma di certo, qualora la rottura diventasse ufficiale, sarebbero tanti a interessarsi al giocatore. E chissà mai che a gennaio non arrivi un clamoroso ritorno alla Juventus: per sua stessa ammissione, Tevez a Torino ha lasciato un pezzo di cuore. Magari torna in Italia a recuperarlo...