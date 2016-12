Boca Juniors, Angelici: "Tevez? Il suo ritorno dipende da lui"

I prossimi saranno giorni decisivi per capire quale sarà il futuro di Tevez , che è legato alla Juve con un contratto fino al 2016 ma potrebbe chiedere di essere ceduto al Boca Juniors , dove vuole chiudere la carriera. Intanto il presidente del club argentino, Daniel Angelici , gli spalanca le porte: "Il ritorno di Carlitos dipenderà dalla sua volontà - dice in conferenza stampa -. Sarebbe un sogno, ma dobbiamo vedere quando potrà diventare realtà".

Quel che è certo è che la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi dell'Apache, al quale verrà proposto un rinnovo del contratto - attualmente in scadenza nel 2016 - fino al 2017. L'ultima parola spetta però al giocatore, che, se dovesse chiedere di essere ceduto, verrebbe assecondato dalla società bianconera.



Non è ormai un mistero che Tevez voglia tornare in Argentina, al Boca Juniors, ma resta da capire quando. "Il ritorno di Tevez al Boca dipenderà dalla sua volontà - dice Daniel Angelici -. Le porte del club ovviamente sono aperte. Se dovesse tornare sarebbe un sogno, ma dobbiamo vedere quando potrà diventare realtà. Dipende più dal giocatore che dal club".