Berlusconi all'assalto di Destro: è il suo pupillo

11:06 - "Destro lo porterei sicuramente al Milan. Osvaldo supera i limiti di età che ci siamo dati". Parole pronunciate da Silvio Berlusconi il 3 gennaio del 2013 in un'intervista Radio Radio. Parole pronunciate dal presidente rossonero esattamente due anni fa che ora sono più attuali che mai. Il Milan è al bivio Destro-Osvaldo, ma la decisione è ormai scontata. Si va tutto sul bomber della Roma alzando l'offerta fino a 17 milioni di euro.

Ieri il summit di mercato a Milanello tra Berlusconi e Galliani è servito per dettare da la linea: promosso Destro e bocciato Osvaldo. Così l'ad rossonero farà di tutto per accontentare presidente e Inzaghi. La strategia per andare all'assalto della Roma è stata pianificata: si può arrivare fino a 17 milioni di euro. Magari partendo con un prestito per sei mesi per poi decidere di riscattarlo a giugno con una cifra "monstre". Molto del buon esito dalla trattativa dipende anche dal futuro di Pazzini. L'ipotesi dello scambio con i giallorossi sembra essere naufragata per volontà del club e dello stesso giocatore.

L'affare, però, ha subito una frenata per voce di Rudi Garcia: "Non si muove". L'allenatore giallorosso non ha un grandissimo rapporto con l'attaccante, ma ha detto a Sabatini di non voler rinforzare le avversarie. Così anche il ds giallorosso ha le mani legate dopo i primi colloqui con Galliani.

I rossoneri, però, non guardano solo all'attacco e stanno ripensando a Manuel Pasqual. Pippo ha chiesto un rinforzo sulla fascia sinistra perché De Sciglio è in fase calante, contro il Torino andrà in panchina, e vuole un degno sostituto. L'esterno della Fiorentina piace molto e già negli ultimi giorni di agosto Galliani aveva fatto un tentativo.