Berardi, quanti dubbi sulla cessione alla Juve

Non è facile dire no alla Juventus, ma quando i dubbi sono tanti allora tutto può succedere. Domenico Berardi si trova a decidere, ancora una volta, se accettare o meno la proposta di Beppe Marotta, che ha già in mano (e da tempo) l'accordo con il Sassuolo sulla base di 25 milioni di euro. Ma perché un attaccante di quasi 22 anni dovrebbe rifiutare un trasferimento alla Juve? I bianconeri arrivano da 5 scudetti di fila e sono stati l'ultima formazione italiana a giocarsi una finale di Champions League (nel 2015, sconfitta contro il Barcellona).



Il 30 dicembre si era parlato della sua fede per l'Inter. Ma dietro a una scelta del genere non c'è soltanto l'amore per i nerazzurri, durato nel tempo tra l'altro. Ci sono anche altri fattori. In primis, Berardi vorrebbe giocare con continuità e non rischiare quindi di seguire lo stesso percorso di Simone Zaza, suo compagno ai tempi del Sassuolo. La punta della Nazionale in bianconero ha totalizzato 24 presenze (19 in campionato) siglando 8 gol (5 in A, compreso quello decisivo a febbraio contro il Napoli), per poi dichiarare tutto il suo malcontento. In secondo luogo, il forte legame che Berardi ha con Eusebio Di Francesco. L'allenatore lo ha sempre coccolato, lo ha visto crescere e lo ha lanciato in A. Infine, Berardi vorrebbe giocare l'Europa League con gli emiliani, dopo averli guidati al sesto posto e ai preliminari della seconda manifestazione continentale.



Non sarà quindi facile per la Juventus convincerlo. All'estero e in Italia ci sono squadre che guardano con interesse a questa vicenda. Nelle scorse settimane si era fatta avanti anche l'Inter, ma i nerazzurri sono orientati a trattare Candreva con la Lazio. Però, l'amore di Berardi per il Sassuolo potrebbe essere più forte di tutte le voci di mercato che lo riguardano.