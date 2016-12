Bentancur, parla Angelici: "Su di lui Real Madrid, Manchester, Milan e Juventus"

Nelle scorse settimane, il dg della Juventus, Beppe Marotta, ha ammesso l'intenzione del club di far valere l'opzione sul giocatore, che potrebbe arrivare in bianconero il prossimo giugno. Proprio in questi giorni, gli uomini di mercato del club di Corso Galileo Ferraris potrebbero formalizzare l'affare approfittando dello sbarco in Europa del Boca, a Siviglia per un'amichevole proprio contro il prossimo avversario di Champions dei bianconeri.



Nella sua intervista alla radio spagnola, Angelici ha sottolineato come il Boca sia "la squadra argentina più famosa al mondo. Abbiamo vinto 18 trofei internazionali e vogliamo altri titoli ancora. Attualmente siamo secondi in classifica in campionato ma siamo sempre e comunque destinati ad essere grandi protagonisti". E protagonista è sicuramente Carlos Tevez: "Siamo fortunati a poter contare su un giocatore come lui – dice Angelici dell'Apache - Potrebbe ancora giocare tranquillamente in Europa ma ha deciso di tornare nel suo club del cuore".