Benitez, futuro incerto al Napoli: intanto il Liverpool chiama

14:40 - Napoli-Cagliari con lo sfondo di un mercato che comincia a prendere corpo intorno al futuro di Rafa Benitez. La sua scelta di rinnovare o meno condiziona sicuramente le scelte di gennaio. Come fare interventi rilevanti se poi lo spagnolo lascia a fine stagione? E in questo momento i segnali portano in questa direzione. I fatti: De Laurentiis e Benitez hanno affrontato recentemente l'argomento ma in maniera molto informale.

Il vero punto della situazione sarà fatto più o meno a metà gennaio. Da ambienti vicini al club si è saputo che lo staff di De Laurentiis starebbe preparando una bozza di contratto pesante, con l'inserimento di parecchi bonus e clausole per stimolare Benitez a proseguire. Ma al momento sembra più una scelta strategica con doppio significato anche verso i tifosi: come dire, io Napoli ho fatto un passo, sono pronto a continuare il progetto, ma adesso la palla passa all'allenatore che se non rinnova sarà soltanto per scelta personale.



Da ambienti inglesi vicini alla famiglia di Benitez, che vive a Liverpool e da certe recenti dichiarazioni fatte dallo spagnolo anche alla stampa estera, si capisce che il tecnico, tra l'altro, è frenato dalla mancanza di strutture e di un centro di allenamento adeguato. Ma non solo. Gli sono arrivati anche dei segnali per un ritorno al Liverpool, dove non sono contenti delle scelte di Brendan Rodgers. In qualche modo il futuro di Benitez è legato anche a quello di Callejon. Il presidente dell'Atletico Madrid Cerezo ha ammesso di voler ritentare in estate l'acquisto dello spagnolo. De Laurentiis aveva rifiutato 20 milioni più bonus prima che i Colchoneros prendessero Cerci.