Bayern, vicino l'addio di Guardiola: "La prossima settimana saprete"

16 dicembre 2015 Bayern, vicino lʼaddio di Guardiola: "La prossima settimana saprete" Il tecnico: "Farò chiarezza sul mio futuro". Il Manchester City pronto ad accoglierlo

"Settimana prossima ne saprete di più, farò chiarezza sul mio futuro". Pep Guardiola prepara il suo addio al Bayern Monaco e lo fa rinviando di qualche giorno l'annuncio riguardo la sua decisione: resterà in Baviera o prenderà altre strade? La stampa inglese e quella spagnola non hanno dubbi: Guardiola lascerà il Bayern al termine della stagione e farà rotta in Premier League. E la favorita principale ad accoglierlo è il Manchester City.

"So che è tardi, Natale è alle porte. Ma ne parleremo dopo il match con l'Hannover e annuncerò la mia decisione". Queste le parole di Guardiola. Secondo Marca non ci sono dubbi: Guardiola avrebbe già comunicato alla dirigenza del Bayern la propria decisione di lasciare al termine della stagione, alla scadenza del contratto. Il tecnico catalano considera terminato il proprio percorso con il Bayern. L'insofferenza di Guardiola riguarda soprattutto la mancata possibilità di gestione alla sua maniera del gruppo e di alcuni aspetti sportivi: la sua filosofia è differente da quella della società tedesca. Il Bayern ha provato a far cambiare idea al tecnico, offrendogli un contratto da 20 milioni di euro a stagione. Ma non sono, solo, i soldi, ad attirare Guardiola, più attento a trovare motivazioni, a sviluppare progetti, a diffondere la propria idea di calcio.



Guardiola ha puntato la Premier League. Chelsea e Manchester United, insoddisfatti di Mourinho e Van Gaal, lo hanno messo nel mirino. Ma è ilManchester City l'approdo naturale del tecnico catalano. Nella dirigenza dei citizenz ci sono Txiki Begiristain e Ferran Soriano, rispettivamente ex direttore generale e ex general manager del Barcellona ai tempi di Guardiola. Aria di casa, insomma.