Bayern Monaco: ultimatum a Guardiola per il rinnovo

Il Bayern Monaco ha fretta di organizzare il proprio futuro e, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, avrebbe dato un ultimatum a Pep Guardiola . Il tecnico è in scadenza di contratto il 30 giugno 2016 e finora ha sempre posticipato ogni discorso sulla prossima stagione: pare però che ora il club si sia mosso con decisione e abbia chiesto al tecnico di decidere entro il 30 dicembre se rinnovare o andare via.

L'agente di Guardiola, José María Orobitg, pare sia a Monaco di Baviera e non è escluso che abbia fatto dei discorsi col Bayern sul futuro del suo assistito. Non è una questione di soldi ma di potere: Pep vorrebbe avere il pieno controllo nelle trattative di mercato, gestire in prima persona qualsiasi cosa riguardi la prima squadra e fare da unico supervisore del settore giovanile.



Intanto in Inghilterra restano alla finestra: non è un mistero che Manchester City e Manchester United siano da tempo sulle tracce di Guardiola e ora anche il Chelsea sarebbe tornato all'assalto visto che l'avventura con Mourinho è al capolinea. Viceversa anche il Bayern Monaco si sta guardando attorno e, perso Jurgen Klopp che ha accettato la corte del Liverpool, il primo nome sulla lista sarebbe quello di Carlo Ancelotti.