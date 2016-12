Bayern Monaco: ufficiale Ancelotti al posto di Guardiola

Per Pep ancora sei mesi sulla panchina dei bavaresi e Rummenigge spera in nuovi trionfi: "Siamo grati a Guardiola per tutto quello che ha dato al nostro club - ha detto alla Bild - e spero che festeggeremo questa ultima stagione insieme con altri successi".



Ora il tecnico spagnolo dovrà annunciare la sua prossima destinazione: Chelsea o Manchester City. Intanto Pep ha già deciso che rinforzo chiederà: Luis Suarez del Barcellona, ne sono sicuri in Inghilterra. Guardiola sulla panchina dei bavaresi si è seduto nel 2013 e nel suo palmares tedesco ha già due campionati, una coppa di Germania, una Supercoppa europea e un Mondiale per club. Bottino tutto da aggiornare, magari con la Champions League.



Carletto Ancelotti, invece, sbarcherà in Germania per la prima volta e chiude un cerchio: allenare nei cinque grandi campionati europei. Dopo Italia, Inghilterra, Francia e Spagna, ecco la tappa tedesca. Missione vincere tutto, come sempre. "Sono davvero onorato di essere il prossimo allenatore. Quando ho saputo dell'interesse del club non ho voluto prendere in considerazione nessun'altra proposta", ha detto Ancelotti.