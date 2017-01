Bayern Monaco: Ancelotti vuole Verratti

"E' stato come un padre, mi ha aiutato al Psg", aveva detto qualche tempo fa Marco Verratti di Carlo Ancelotti. E ora l'attuale tecnico del Bayern Monaco spinge per allenare ancora il centrocampista. Secondo quanto riportato da 'Le Parisien', Ancelotti ha chiesto ai dirigenti bavaresi un erede di livello di Xabi Alonso che a 35 anni ha il contratto in scadenza a giugno e probabilmente non rinnoverà, facendo proprio il nome di Verratti.