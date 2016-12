Bayern, le richieste di Ancelotti: Higuain e Dybala

Il gioco di Ancelotti è completamente diverso da quello tutto possesso palla di Guardiola. Per questo al Bayern che rimarrà in mano a Carletto servirà un restyling, non per lacune tecniche ma per incompatibilità tattica. Uno dei primi a partire, oltre agli spagnoli voluti da Pep come Bernat, potrebbe essere Lewandowski, che piace al Real Madrid, lasciando vacante uno dei posti più ambiti di tutta Europa.



Proprio per l'attacco Ancelotti avrebbe le idee chiare come riportano diverse testate tedesche: Higuain e, se possibile, Dybala. La stima del tecnico per il Pipita è stata riconfermata più volte nel tempo e quello economico non è certo un problema in casa Bayern. Sul menù fatto avere da Carletto ai suoi nuovi dirigenti c'è spazio per molta altra Italia, da Dybala - che lo ha impressionato in questi mesi alla Juventus - a Insigne, ma anche Verratti che però è molto vicino al rinnovo col Psg.