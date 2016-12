Bayern-Götze, aria d'addio: "Ancelotti gli ha consigliato di partire"

Sembra essere giunta ai titoli di coda l'avventura di Mario Götze col Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da diversi media tedeschi, il trequartista ha già parlato con Ancelotti - prossimo tecnico dei bavaresi -, che gli avrebbe consigliato di trovarsi una nuova sistemazione visto che non potrebbe garantirgli il posto da titolare. Götze, inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2017 e il Bayern non può permettersi di perderlo a parametro zero.