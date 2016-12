Bayern, doppio colpo: Renato Sanches e Hummels per Ancelotti

SANCHES, L'ASTRO NASCENTE PORTOGHESERenato Sanches è abituato a fare tutto di corsa, ma probabilmente nemmeno lui al 30 ottobre 2015 - giorno dell'esordio in prima squadra col Benfica contro il Tondela - poteva immaginare di attirare su di sé le attenzioni di mezza Europa. Pochi mesi dopo è arrivata l'offerta giusta, irrinunciabile, quella del Bayern Monaco di Ancelotti che, muovendosi con largo anticipo sulla forte concorrenza, si è assicurato per 35 milioni il nuovo talento del centrocampo portoghese.



Un giocatore dotato di buon fisico nonostante l'età ma dotato di una tecnica importante che gli permette di diventare fondamentale nel possesso palla. Anche per questo Sanches può ricoprire più ruoli a centrocampo, tanto da centrale quanto da rifinitore a supporto delle punte. A qualcuno, forse per le treccine, ricorda Davids o Seedorf anche per via del gran tiro dalla distanza (così il primo gol in campionato) e della buona visione di gioco.



Renato Sanches ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 dopo aver svolto le visite mediche a Monaco di Baviera lunedì: "Lo abbiamo seguito a lungo - ha dichiarato Karl Heinz Rummenigge - e siamo soddisfatti di averlo acquistato".



BONUS RECORD: POSSONO AGGIUNGERSI ALTRI 45 MLN

Un affare da record, quello del Benfica, che ha ceduto Sanches per 35 milioni. Ma questa cifra record per un ragazzo del 1997 potrà aumentare ancora di più, grazie ad una serie di bonus legati al raggiungimento di determinati traguardi sportivi. Ad esempio se Sanches verrà nominato nel World Team of the Year della Fifa, o se vincerà il Fifa Ballon d'Or. Come riportato nel comunicato ufficiale del Benfica, questi bonus potrebbero arrivare a 45 milioni di euro, per un totale record di 80 milioni complessivi.



Una formula simile a quella utilizzata dal Manchester United al momento dell'acquisto di Martial la scorsa estate: l'attaccante francese fu pagato 50 milioni + 30 di bonus, così suddivisi: 10 milioni al raggiungimento di quota 25 gol entro 4 anni con lo United, 10 milioni alla 25esima presenza con la Francia e 10 milioni in caso di conquista del Pallone d'Oro entro il 2019.