Bartomeu, stop alle cessioni: "Mercato Barça è chiuso"

Il mercato in uscita del Barcellona è finito. Ad annunciare lo stop alle cessioni è il presidente Josep Maria Bartomeu dopo aver raggiunto la squadra blaugrana a San Francisco per seguire il tour in Nord America. "La rosa è chiusa, la squadra è fatta - le sue parole riportate dal sito ufficiale del club spagnolo -. Abbiamo una rosa completa ed equilibrata, e Luis Enrique è contento dei giocatori a disposizione".