Bari, spunta l'idea Inzaghi per il dopo-Nicola

Filippo Inzaghi potrebbe ricominciare dalla Serie B. Superpippo sarebbe stato infatti " scelto" dal Bari per il dopo-Nicola . Inizialmente il club pugliese sembrava intenzionato a puntare tutto su Corini , ma sono emerse delle difficoltà per liberare il tecnico dal Chievo e i dirigenti biancorossi avrebbero deciso di virare sull'ex allenatore del Milan. Superpippo però per ora smentisce qualsiasi contatto.

Legato al Milan fino al termine della stagione, Inzaghi potrebbe tornare in panchina. Un'occasione importante per Superpippo, che dopo la parentesi amara in Serie A potrebbe ripartire dalla Serie B per dimostrare tutto il suo valore come tecnico. Nei giorni scorsi Superpippo era stato accostato anche al Lione, ma poi la voce di mercato si era subito spenta. E così il suo nome è spuntato in cima alla lista dei desideri del presidente Paparesta, intenzionato a sostituire Nicola e puntare in alto per rilanciare la squadra. E l'identikit di SUperpippo sembra perfetto. A Bari del resto la pista Corini si è raffreddata e anche l'ipotesi Andrea Camplone sembra più lontana. Dal suo canto Inzaghi ha smentito qualsiasi contatto con i biancorossi, ma il club pugliese sembra fare sul serio e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta.