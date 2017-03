Il quotidiano catalano Sport rivela che il Barcellona sarebbe sempre più deciso a puntare su Marco Verratti. Il centrocampista del Paris Saint Germain è visto come il "Nuovo Iniesta" in casa blaugrana, l'uomo giusto da cui ripartire. Il club spagnolo si starebbe già muovendo per anticipare Juventus e Real Madrid: 80 milioni l'offerta.