Barcellona, sfida alla Juventus per Berardi

Il Barcellona adesso sfida la Juventus sul mercato. Colpiti dall'interesse bianconero per Dani Alves e Mascherano , i catalani ritornano in campo per Berardi , l'esterno del Sassuolo da tempo vicino alla squadra di Massimiliano Allegri . La notizia è di Mundo Deportivo: l'obiettivo dei blaugrana è acquistare un quarto attaccante che possa far respirare Messi, Neymar e Luis Suarez . E il nome di Berardi è tornato forte nei pressi di Barcellona.

C'è anche il nome di Gameiro del Siviglia nella lista di Ariedo Braida, oltre al nome di Berardi. Inoltre, nella sua ultima dichiarazione, Beppe Marotta ha confermato il forte interesse della Juventus per il giocatore. L'opzione è morale: non c'è nulla di scritto, ma bianconeri e Sassuolo sono due società in ottimi rapporti e non sarà appunto difficile chiudere la trattativa a quota 25 milioni di euro. Adesso, però, con l'interesse del Barcellona le carte in tavola potrebbero cambiare. L'ultima parola spetta sempre a Berardi (fatto non da poco), che già in passato aveva manifestato dei dubbi sul suo trasferimento a Vinovo. L'esterno del Sassuolo vuole giocare, non ha nessuna intenzione di fare da comprimario. Dovrà pensare bene al suo futuro sia se si parli di Juventus sia di Barcellona.



A dire il vero, il binomio Barcellona-Berardi non è una notizia nuova. E' da diversi mesi che i catalani osservano e corteggiano l'attaccante del Sassuolo. Già il 21 febbraio Ariedo Braida aveva visionato il giocatore nel 3-2 che gli emiliani avevano rifilato all'Empoli. Quindi ora la palla passa a Berardi, chiamato a prendere una decisione importante per la sua carriera.