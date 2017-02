Dopo il pesante ko contro il Psg, la stampa spagnola si è scatenata contro Luis Enrique e la sua gestione blaugrana. In particolare As riporta in apertura di sito la notizia che il prossimo tecnico del Barcellona sarà l'attuale allenatore del Siviglia, Jorge Sampaoli, dando per quasi certo il divorzio tra il club catalano e Lucho a fine stagione.