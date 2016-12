Barcellona: preso Arda Turan, ma...

Il colpo Arda Turan dovrà essere giudicato dal nuovo presidente del Barcellona con l'ex Laporta in vantaggio su Bartomeu. Chi vincerà le elezioni deciderà se tenerlo o rispedirlo a Madrid pagando una penale del 10% sul costo del cartellino. Futuro in bilico per il turco che comunque non potrà vestire la maglia blaugrana fino a gennaio per via del blocco del mercato.