Barcellona, Neymar vicino al rinnovo fino al 2020

18:28 - Barcellona e Neymar insieme fino al 2020: ne stanno parlando in questi giorni l'agente del fuoriclasse brasiliano e il club blaugrana che ha sotto contratto l'ex Santos fino al 2018. "Naturalmente il Barcellona vuole rinnovare il suo contratto. Fino al 2020, questo è l'obiettivo - ha risposto Wagner Ribeiro, avvicinato dai giornalisti durante l'inaugurazione del Neymar Jr. institute nella città di Praia Grande, vicino Santos. Lo stesso giocatore, senza parlare direttamente di rinnovo, si è detto "felice" a Barcellona, aggiungendo di augurarsi che il legame possa durare "a lungo". Un regalo per tutti i tifosi catalani da un fuoriclasse che - non a caso - ha postato una sua foto con barba bianca da Babbo Natale.