Barcellona-Messi, ds Fernandez: "Il rinnovo procede bene, siamo sereni"

"Sono sereno sull'argomento, come lo ero prima dei prolungamenti di Mascherano, Busquets, Suarez e Neymar", ha aggiunto il ds dei catalani, spegnendo le speculazioni dei giorni scorsi, in cui sono emersi rumor fantasiosi e interviste del giocatore inventate.



Lionel Messi è legato al Barcellona fino a giugno 2018, ma negli ultimi mesi si è parlato di un possibile addio ai blaugrana. Non solo la presunta corte di Guardiola e quella a suon di petro-milioni del Psg, ma anche quella dell'Inter, ufficialmente smentita da Piero Ausilio. Ora le dichiarazioni di Fernandez sembrano allontanare ipotesi diverse dal rinnovo col Barcellona. Non resta che attendere la firma.