Barcellona, Luis Enrique resta e rilancia: ha rinnovato sino al 2017

Nella giornata dell'annuncio dell'accordo con Dani Alves, ecco un'altra notizia destinataa a rendere ulteriormente felici i tifosi blaugrana. Luis Enrique non se ne va, resta alla guida della sua macchina perfetta e prolunga il matrimonio col club campione d'Europa sino alla fine della stagione 2017. Spazzati così via i dubbi che lo stesso ex tecnico della Roma aveva alimentato al termine della partita con la Juve. Il rapporto prosegue e davanti, nell'immediato, altre tre coppe da alzare per emulare l'amico-maestro Guardiola: la Supercoppa di Spagna, quella d'Europa e poi il Mondiale per Club.