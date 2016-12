Barcellona, Laporta attacca: "Braida e Soler ridicoli con Pogba"

Il clima pre-elettorale in casa Barcellona è caldissimo e Paul Pogba finisce per entrare nella guerra tra i due pretendenti alla poltrona di numero uno dei blaugrana. Ad alimentare le polemiche ci ha pensato Joan Laporta : "L'incontro di Braida e Soler con i vertici della Juventus per Paul Pogba è stato un fallimento - ha detto -: hanno fatto una figuraccia". Laporta ha poi rincarato la dose, definendo "ridicolo" il contatto tentato con i bianconeri.

Laporta, che ha promesso proprio Pogba in caso di elezione alla presidenza del Barça, ha ribadito che "la chiave per il trasferimento di Pogba è il suo agente Mino Raiola. Rispetto la Juventus - ha aggiunto - ma se ci fosse stato reale interesse per il giocatore, l'operazione doveva essere condotta in altro modo".



A rincarare la dose, Laporta ha aggiunto che l'annunciata firma di Arda Turan - il giocatore dell'Atletico che potrebbe arrivare a gennaio o a giugno del prossimo anno, visto i vincoli di mercato imposti al Barça in questa sessione - "serve solo a distogliere l'attenzione dal fallimento di Pogba".