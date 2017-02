La sonora sconfitta patita dal Barcellona contro il Paris Saint Germain nell'andata degli ottavi di Champions League fa pensare alla fine di un ciclo comunque vincente. Chi dovrebbe pagare in primis è l'allenatore Luis Enrique. Per sostituirlo il Daily Mirror parla di Ronald Koeman, già blaugrana prima da calciatore dal 1989 al 1995 e poi come assistente di Louis Van Gaal e sulla panchina del Barcellona B dal 1998 al 2000.