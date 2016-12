Barcellona, incontro segreto con Raiola per Pobga

Il pressing del Barcellona per Paul continua. A dispetto del blocco del mercato imposto dalla Fifa, il club catalano sta infatti trattando sottotraccia per non farsi soffiare uno dei talenti più ambiti d'Europa e bloccare il centrocampista bianconero per il 2016. Nel dettaglio, stando a Sport.es, Raiola e il Barcellona avrebbero già iniziato a parlare concretamente dell'eventuale passaggio in blaugrana, precisando però che prima di siglare qualsiasi accordo economico, il Barça dovrà incontrare la Juve e presentare un'offerta ufficiale.



Nessuna esclusiva, dunque, per Pogba. Prima bisognerà passare da Vinovo per trattare col giocatore. Su Paul, del resto, non c'è solo il Barcellona, ma anche altri top club e in caso di cessione, la Juve venderà solo al miglior offerente. E così, conti alla mano, stando ai media spagnoli il Barça sarebbe pronto a mettere mano al portafogli e sborsare 70 milioni più Pedro e Montoya, giocatori particolarmente graditi ad Allegri. Indiscrezione a cui la Juve, al momento, non ha dato alcuna risposta, lasciando aperto ogni scenario possibile.



Pogba piace molto al Barcellona, che per contrastare le sirene inglesi e francesi di City e Psg ha deciso di uscire allo scoperto. "Ci piace, e molto. Ma è fin superfluo dirlo. Un campione piace a tutti i grandi club. E' tanto giovane, eppure esprime già valori calcistici di altissimo livello - ha spiegato il ds del Barcellon Braida -. Per il Barcellona sarebbe un'operazione molto importante, molto interessante, ma la nostra situazione è complicata, ci condiziona, ci limita". Questione di tempi, dunque. Paul e la Juve avranno la pazienza di aspettare il Barcellona fino al 2016?