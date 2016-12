Barcellona, i soci dicono no a 80 milioni per Pogba

Durante l'elezione del presidente del Barcellona, che ha visto la conferma di Josep Maria Bartomeu, uno degli argomenti di maggiore discussione è stato, inevitabilmente, Paul Pogba. Al contrario di Laporta, Bartomeu non si è mai speso sul francese e non è un caso che abbia vinto lui. Infatti, secondo un sondaggio di TV-3 e Catalunya Radio tra i soci blaugrana, la stragrande maggioranza è contraria a pagare 80 milioni di euro per lo juventino.