Barcellona, grana Rakitic: la Juve ci pensa

L'arrivo di André Gomes al Barcellona e l'ormai prossimo approdo di Paul Pogba al Manchester United stanno dando il via a una sorta di effetto domino nel mercato dei centrocampisti. Ora Luis Enrique si ritrova con 9 centrocampisti in rosa - Iniesta, Rakitic, Busquets, Turan, Rafinha, Denis Suárez, Samper, André Gomes e Sergi Roberto - e almeno uno di questi lascerà la Catalogna.



L'agente di Rakitic non ha preso bene l'acquisto del portoghese ex Valencia e ora il croato potrebbe fare le valige dopo una stagione non proprio esaltante dal punto di vista personale. Da un lato è stato il giocatore più impiegato da Luis Enrique (57 gare totali), ma allo stesso tempo anche il più sostituito per scelta tecnica (24 volte). Spettatrice interessata della vicenda la Juventus che, con i 120 milioni che incasserà dal Manchester United per Pogba, può permettersi di acquistare del croato, sistemando così il centrocampo orfano del francese.



Rakitic ha una clausola di rescissione di 100 milioni, ma per la metà il Barcellona lo lascerebbe andare dopo averlo pagato nell'estate del 2014 20 milioni. Legato al Barcellona fino al giugno 2019, percepisce 7 milioni di euro netti a stagione: non proprio bruscoletti, ma parliamo di un calciatore che sa come si vince la Champions. Come quelli che cercano a Torino. E La Juve lo sa bene (segnò il primo gol ai bianconeri nella finale 2015).