Barcellona: è Pogba la carta di Bartomeu per la rielezione

10:55 - Continuano le voci di mercato attorno a Paul Pogba. E questa volta tocca al Barcellona. Secondo "Sport", il club blaugrana avrebbe deciso infatti di puntare sul francesino della Juve, finito nel mirino di Bartomeu in vista delle prossime elezioni presidenziali. Si parla di un'operazione da 200 milioni, col giocatore conteso da Psg, Real Madrid e Chelsea. Se l'affare dovesse andare in porto, Pogba potrebbe arrivare in Spagna solo nel 2016.

La bomba di mercato arriva dalla Spagna e dietro a tutto ci sarebbe l'ex Milan Ariedo Braida. Secondo i ben informati, l'obiettivo dei catalani è quello di raggiungere un accordo con il giocatore in questa stagione, per poi assestare il grande colpo quando si riaprirà il mercato in entrata del Barcellona. Al momento si lavora sottotraccia, ma gli ottimi rapporti tra Raiola e Bartomeu potrebbero influire molto sull'esito dell'affare. Il procuratore del francese di recente ha spiegato che Paul potrebbe restare anche alla Juve a giugno e questa ipotesi si sposerebbe perfettamente con la possibilità di veder arrivare in pompa magna Paul al Barcellona nel 2016. Tra costo del giocatore e ingaggio, si parla di una cifra monstre intorno ai 200 milioni.



E la Juve? Al momento si limita ad attendere gli sviluppi della questione. Su Paul, del resto, c'è anche il forte interesse di Psg, Chelsea e Real Madrid. A Vinovo, dunque, si attendono offerte. Solo dopo verranno fatte tutte le valutazioni sul mercato in entrata e in uscita in casa Juve.