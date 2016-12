Barcellona: Dani Alves rinnova fino al 2017

Colpo di scena al Barcellona, che ha trovato l'accordo con Dani Alves per rinnovare il contratto in scadenza. Dopo mesi di colloqui e trattative vane, il terzino ha ufficialmente firmato col club campione d'Europa per le prossime due stagioni, con opzione per la terza. Il brasiliano, al Barça dal 2008, resterà dunque in blaugrana almeno fino al 2017. Sfuma così l'ipotesi Milan, che nelle ultime settimane si era fatto sotto col giocatore.