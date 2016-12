Barcellona, Braida subito al lavoro: Verratti e Dybala

10:32 - Nemmeno il tempo di insediarsi, ed ecco Ariedo Braida subito protagonista del mercato del Barcellona. In attesa di capire se la sanzione Fifa che blocca il mercato dei blaugrana resterà davvero in vigore, il presidente Bartomeu ha chiesto un rapporto completo per migliorare la squadra in vista del futuro, che sia 2015 o 2016 poco importa adesso. E l'ex Milan gli ha presentato una lista di tre nomi, due dei quali, guarda caso, vecchie e nuove conoscenze del calcio italiano. Si tratta di Marco Verratti e Paulo Dybala, oltre al difensore multiuso del Porto, Danilo.

Tutti potrebbero essere già bloccati in estate e magari inseriti in rosa a partire dal prossimo gennaio, invece che da giugno, essendo in vigore fino al 31 dicembre la sanzione della Federcalcio mondiale. Anche perché questo è l'anno delle elezioni e qualcosa per convincere l'elettorato a puntare anche su di sé, Bartomeu lo deve pur fare. Secondo quanto ricostruisce Sport, in cima alla lista c'è proprio l'azzurro del Psg. Il suo destino sarebbe legato a quello di Pogba. In caso di sbarco a Parigi dello juventino, Verratti potrebbe lasciare la Francia per una cifra attorno ai 30 milioni di euro, venendo inserito in un gioco che ne esalterebbe le qualità e lo renderebbe l'erede ideale dei vari Iniesta e Xavi. Per la stessa cifra potrebbe arrivare Danilo, già da tempo nel mirino del Barça. Il Porto, si sa, non lascia mai andare i proprio giocatori a prezzi stracciati, ma con il contratto in scadenza tra un anno o poco più, i margini di trattativa sono maggiori. Non poteva, infine, mancare il nome di uno dei talenti emergenti di questa stagione: Dybala. Le recenti parole di Zamparini lo hanno di fatto messo subito sul mercato e per il Barcellona non sarà un problema trovare i 40 milioni di euro chiesti dal presidente del Palermo. Lo stesso Braida ne ha recentemente esaltato le doti e l'argentino non ha mai nascosto il suo sogno di giocare con l'idolo Messi.