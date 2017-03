"Il futuro di Messi? Io penso sia sposato con il Barcellona, è il club perfetto per lui. Lui serve al Barça e viceversa, quindi penso che non si muoverà da qui". Così Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona, intervenuto ospite ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, a proposito del futuro della Pulce. Da ex dirigente del Milan, Braida ha parlato anche di Gerard Deulofeu che è di proprietà proprio dei catalani. "Deulofeu è un buonissimo giocatore e lo sta dimostrando. E' difficile dire oggi se tornerà al Barcellona", ha ammesso.