Barcellona: Braida a Reggio Emilia per Zaza, Berardi e Babacar

13:57 - Da poco sbarcato sul pianeta Barcellona con il ruolo di direttore sportivo internazionale, Ariedo Braida si è subito messo al lavoro. Sabato sera l'ex dirigente del Milan era a Reggio Emilia per assistere a Sassuolo-Fiorentina e, secondo quanto riportato dal "Mundo Deportivo", soprattutto per seguire da vicino tre possibili futuri obiettivi del club catalano: Domenico Berardi, Simone Zaza e Babacar.

Il mercato del Barcellona, per via di una sanzione imposta dalla Fifa, è stato bloccato per tutto il 2015. Ciò significa che i blaugrana potranno inserire nuovi elementi nella propria rosa solo a partire dall'1 gennaio 2016.



I catalani, però, non hanno certo intenzione di restare a guardare per un anno intero e stanno già muovendosi per preparare il terreno in vista dei nuovi rinforzi. In questo senso, la presenza di Braida al Mapei Stadium, sabato sera, è molto significativa. L'ex dirigente del Milan ha sul taccuino tre giocatori decisamente interessanti, che nei prossimi anni potrebbero fare il definitivo salto di qualità. Berardi e Zaza sono da tempo in orbita Juve, ma è chiaro che l'eventuale, concreto, interesse del Barcellona rimescolerebbe le carte in tavola. Il terzo nome è quello di Babacar, sempre più coinvolto nella Fiorentina e sabato protagonista di una prestazione super, caratterizzata da due gol più un fantastico assist di tacco. Braida, intanto, prendeva nota.