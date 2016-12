Barcellona, Bartomeu: "Pogba è la nostra priorità"

Oltre al danno alla Juventus , il Barcellona progetta anche la beffa. Dopo aver alzato davanti ai bianconeri la Champions League, i catalani tramite le parole del presidente Bartomeu hanno rilanciato sul mercato: "E' vero, ci interessa Pogba . E' lui la nostra priorità, ma non potremo contrattare giocatori fino a gennaio e per questo non posso dire altro". L'assalto è pronto a partire, restano da capire le modalità dell'offerta.

In attesa di vedere gli sviluppi sull'asse con Torino, la società catalana ha annunciato il primo colpo post-Triplete: Aleix Vidal. Il terzino del Siviglia si trasferisce in blaugrana firmando un contratto fino al 2020, ma il tutto verrà depositato a gennaio proprio per via del divieto di fare mercato per il Barcellona. Per Vidal, mattatore in Europa League contro la Fiorentina, visite mediche e presentazione lunedì. Sarà lui l'erede di Dani Alves.