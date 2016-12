Barcellona, altro colpo: preso Arda Turan

Nemmeno il blocco del mercato imposto dalla Fifa ferma il Barcellona. Il club campione d'Europa, dopo aver prelevato Aleix Vidal dal Siviglia, ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per il trasferimento di Arda Turan in Catalogna. I blaugrana preleveranno il giocatore per 35 milioni di euro, 6 in meno rispetto alla clausola rescissoria, ma non potranno utilizzarlo fino a gennaio, quando calerà il sipario sul veto imposto dalla Fifa.

Arda Turan è un'espressa richiesta di Luis Enrique, il tecnico campione d'Europa è stato accontentato. Dal canto suo l'Atletico Madrid ricava 35 milioni che potrà spendere per puntare su un giocatore più giovane e desideroso di imporsi: lo stesso Turan, infatti, aveva chiaramente detto di non voler rimanere in riva al Manzanarre perché agli ordini di Diego Simeone 'si corre troppo'. Tutti contenti, a parte i loro rivali...