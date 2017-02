Secondo quanto riporta beIN Sports, una società cinese, di cui non si conosce ancora il nome, avrebbe offerto ad Arda Turan 100 milioni in 4 anni. Il calciomercato in Cina chiude il 28 febbraio ed il centrocampista turco del Barcellona potrebbe accettare la maxi proposta proveniente da Oriente, considerando la sua marginalità nel progetto di Luis Enrique.