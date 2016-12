Banega: "Sarò dell'Inter, Zanetti mi ha fatto i complimenti"

"Lasciare il Siviglia non è stato facile, ma le occasioni bisogna prenderle al volo". Ever Banega parla già da giocatore dell' Inter . Nonostante manchi l'ufficialità per il suo passaggio in nerazzurro, il centrocampista non nasconde l'affare fatto: "C'è un accordo sulla parola, per il club è ufficiale: manca solo il comunicato ". Decisivo il ruolo di Zanetti : "Ci siamo sentiti per sms, mi ha fatto i complimenti".

"Non è stato facile lasciare il Siviglia", spiega Banega in un'intervista ad As. "Sono stato benissimo in Spagna, sono stati due anni bellissimi nei quali abbiamo vinto due Europa League. Emery ha tirato fuori il meglio di me".



Banega ha confermato il ruolo decisivo di Zanetti nella trattativa: "Sì, ho sentito Pupi per messaggio. Mi ha fatto i complimenti per ave scelto l'Inter. Però non abbiamo parlato del mio ruolo nella squadra. Lo faremo dopo la Coppa America".



Il centrocampista è infatti impegnato con la Seleccion negli Stati Uniti: "Siamo in tanti, è una bella opportunità. Lavoro per giocare titolare, ovvio". Per il Tata Martino Banega sarà il metronomo del centrocampo, la fonte di gioco: un ruolo diverso da quello coperto a Siviglia: "Uno vuol fare sempre il meglio, non mi pesa la responsabilità. Ci sono giocatori di grande qualità, ma se devo farlo io, sono felice".