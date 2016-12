18 agosto 2015 Balotelli, scarpe con la cresta: Watford su di lui Lo sponsor tecnico gli ha dedicato una nuova linea. Mario però è ancora alla ricerca di una squadra

Messo fuori rosa dal Liverpool, la carriera di Mario Balotelli è arrivato a punto morto. L'attaccante è in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro ma intanto ha trovato il modo di far parlare di sé grazie allo sponsor tecnico. La Puma ha infatti lanciato la scarpa MB9JR con tanto di autografo, scritta "why always me?" e... una cresta sul tallone. Riuscirà a trovare una squadra per indossarle? Piace al Watford.



Sulla bellezza o meno dei nuovi scarpini lasciamo il giudizio a voi, quel che interessa è se Mario Balotelli riuscirà prima della fine di agosto a trovare una squadra dove cercare di far parlare di sé per i gol e non per altro. In Italia l'ipotesi più accreditata è la Sampdoria, ma resta una pista difficile. Dall'Inghilterra infatti si sta spargendo la voce di come lo stesso Balotelli preferisca rimanere nell'ambiente della Premier League, pur lasciando Liverpool. Anche lì le offerte mancano per il momento, solo il Watford di Pozzo sembra intenzionato ad accoglierlo, pur con ambizioni di salvezza tranquilla e nulla più.