Balotelli riparte da Nizza: "Qui per scelta calcistica. In Italia non tornerei più"

LA CONFERENZA STAMPA DI BALOTELLIDopo una lunga attesa, ecco finalmente Mario Balotelli: "Io al Nizza per una scelta precisa: ho bisogno di giocare e di farlo in un club che abbia un progetto sportivo importante. Una scelta calcistica quella fatta! Mi hanno cercato anche dall'Italia ma non ho mai pensato a tornare in Serie A. Adesso come adesso non tornerei mai in Italia a giocare".



Stoccata cui poi segue un messaggio in francese ai tifosi del Nizza. Poche parole per dire che "l'anno che arriva deve essere un buon anno". Un sorriso ammiccante per precisare che "negli ultimi due anni gli unici problemi sono stati di continuità. Nessun rischio con me, io devo star bene fisicamente e per farlo ho solo bisogno di giocare. Cerco solo continuità, a livello mentale sto benissimo. Fisicamente sono pronto, non al top ma sto bene. La pubalgia è una brutta bestia ma ci posso giocare sopra. Qui c'è tutto per far bene, l'ambiente è ottimo, il campionato francese è molto tecnico e tattico, ho belle sensazioni. La Nazionale? Tutti sanno quanto ci tengo. Ora penso al Nizza e se meriterò ancora la maglia azzurra la vestirò volentieri. Altrimenti sono già due anni che l'Italia gioca senza me, per cui...".



Sicuramente una grande passione quella mostrata dai tifosi del Nizza: "Li ringrazio per l'affetto dimostrato ma non mi hanno sorpreso, sapevo quanto sono caldi. Io nuova star della Ligue 1 dopo Ibra? Lui giocava a Parigi, io a Nizza... Obiettivi? Vincere, provarci. In Francia e in Europa".