Balotelli, Raiola sonda il Napoli: De Laurentiis ha altre priorità

Quale futuro per Mario Balotelli? Per ora un rebus, molto complicato. L'ultimo tentativo, in ordine temporale, di trovare una nuova desitnazione per l'ex rossonero rientrato al Liverpool ma fuori dai piani di Klopp, porta in direzione Napoli: Mino Raiola, agente del giocatore, avrebbe infatti contattato il presidente De Laurentiis per sponsorizzare il suo assistito, ottenendo però in risposta un gentile diniego. Il Napoli, in questo momento, ha altre priorità. Anche se alla fine del discorso con Raiola, AdL ha detto di voler sentire il parere del tecnico Sarri. Casomai...