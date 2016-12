Balotelli-Origi, il Lille dice no allo scambio

12:55 - Dopo appena qualche mese l'avventura di Balotelli a Liverpool sembra già destinata a concludersi: i rumors su una sua possibile partenza a gennaio si susseguono. Dopo l'accostamento al Napoli, immediatamente smentito dal ds Riccardo Bigon, questa volta per Balo si è sussurata la possibilità di scambio con Divock Origi, giovane attaccante belga che i Reds hanno già acquistato in estate ma hanno deciso di lasciare un altro anno al Lille a maturare.



E' stato il tecnico del Lille Renè Girard a spegnere subito questi rumors in un'intervista a RTBF: "E' stato deciso che Divock avrebbe trascorso l'intera stagione con noi. Non ci sono ragioni per cui debba partire a metà campionato. Abbiamo enormemente bisogno di lui. Sono solo voci. Per quanto ne so, non c'è stato alcun approccio. Balotelli? Non abbiamo affrontato l'argomento". In questa stagione Mario ha firmato 2 reti in 13 presenze (zero gol in Premier) mentre Origi, punta classe 1995 che si è messo in luce all'ultimo mondiale col Belgio, finora ha totalizzato 4 gol in 12 gare.