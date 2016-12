Balotelli in saldo per gennaio

18:25 - L'ultima chance, così come l'aveva definita Mino Raiola, ha tutta l'aria d'essere stata giocata male. Fatto sta che, scrivono in Inghilterra e più precisamente sulle colonne del Daily Express, la permanenza di Mario Balotelli al Liverpool potrebbe essere davvero molto breve. Il tabloid britannico parla infatti di un SuperMario messo sul mercato dai Reds che, a meno di immediati cambi di rotta, sarebbero disposti a cedere l'ex Milan.

Subito, o appena possibile per dirla com'è, e addirittura a prezzo di saldo. Insomma, piuttosto che tenere un giocatore dal rendimento mediocre e dall'appeal scarso, il Liverpool prenderebbe in considerazione qualunque offerta. Anche bassa, purché definitiva. Il tutto a qualche giorno appena dall'ultima balotellata, dalla maglia scambiata con Pepe che ha mandato su tutte le furie Rodgers e non è stata gradita dalla Kop, sempre più fredda con l'attaccante. Il che, tradotto, significa credito azzerato. Perché Balotelli era stato accolto da re a Liverpool e perché, per l'ennesima volta, entrare e uscire dal cuore dei suoi tifosi è stato un passaggio brevissimo. Fine corsa, dunque, senza possibilità di ritorno sempre che alla fine Mario non ritorni a fare il Mario sul campo evitando di essere se stesso una volta messo fuori il piede dal rettangolo di gioco. Quel che si chiede a Balotelli, come sempre, è serietà professionale e impegno. E in Inghilterra, dove dare l'anima è per tutti la cosa più importante, il suo corricchiare poco convinto per il campo non piace affatto. Balo è in saldo, già in saldo. E tutto dipende di nuovo da lui.