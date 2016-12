Balotelli criptico: "Pazienza, i risultati arriveranno presto"

Tutto è destinato a delinearsi e decidersi negli ultimissimi giorni di mercato. Ma da qui alla fine di agosto ogni scenario è plausibile: Balotelli ancora al Liverpool con clausola fedeltà milionaia annessa o Balotelli altrove, senza bonus a sei zeri ma con un futuro professionale certamente più chiaro. Fuori forma e fuori squadra, Mario per ora sta alla finestra, non si espone direttamente, ascolta le offerte, o presunte tali, arrivate al suo procuratore (Raiola ha avuto in settimana abboccamenti con Samp e Lazio) e, via social, si diverte a dispensare messaggi piuttosto criptici. L'ultimo questa notte: "Pazienza - ha scritto sul suo profilo Twitter - e i risultati arriveranno presto, che mi crediate o no". Parole destinate ai tifosi dei Reds? Anticipazione di un reintegro da parte di Rodgers oppure altro? Due settimane, massimo, per avere risposte. Pazienza, appunto...