Balotelli contro Carragher: "Giocatore scarso, campione di odio"

Best hater. Tradotto: campione d'odio. Questo il significato del tweet, con tanto di trofeo, dedicato da Mario Balotelli all'ex difensore del Liverpool Jamie Carragher, da sempre molto critico e offensivo nei confronti dell'attaccante italiano. Ironia sferzante quella usata da SuperMario: "Carragher giocatore scarso ma miglior hater". Il tutto, ricordiamolo, in risposta alle parole dell'ex difensore che al momento del passaggio di Balotelli dal Liverpool al Nizza aveva scritto: "Via gratis? Il Nizza l'ha pagato comunque troppo".