Balotelli, a settembre scatta la clausola fedeltà col Liverpool

Oltre il danno, la beffa. Questo il tono degli articoli che campeggiano sulle testate inglesi. Perché Balotelli, che coi Reds non gioca dallo scorso aprile ed è ora fuori squadra per volontà di Brendan Rodgers, dopo una stagione deludente e con prospettive oscure per il suo futuro calcistico, ha davanti una prospettiva per lo meno economica estremamente allettante: se al primo settembre, SuperMario sarà ancora un giocatore del Liverpool, il club dovrà pagargli anche un premio-fedeltà milionario. Motivo per cui, sostengono maliziosamente in Inghilterra, Balo avrebbe detto no a un ritorno in Italia, declinando le offerte di Lazio e soprattutto Samp. Per ora almeno...